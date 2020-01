Le prime pagine sportive di oggi, martedì 14 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) I quotidiani sportivi italiani di oggi, martedì 14 gennaio, danno conto delle partite di Coppa Italia in programma. Ci sono tre partite degli ottavi di finale: alle 15 Napoli-Perugia, alle 18 Lazio-Cremonese e alle 20:45 Inter-Cagliari. Per quanto riguarda il calciomercato l’Inter viene definita anche oggi la più attiva. Trattative aperte o presunte per Christian Eriksen o Arturo Vidal, Ashley Young e Olivier Giroud continuano a essere largamente citate dagli addetti. La Gazzetta dello Sport introduce oggi un’ulteriore trattativa dell’Inter, quella con la Roma per avere Leonardo Spinazzola in cambio di Matteo Politano, giocatore che alla Roma potrebbe ora tornare utile in seguito al grave infortunio del titolare Nicolò Zaniolo. La stampa sportiva spagnola si occupa del clamoroso esonero di Ernesto Valverde, dopo la deludente eliminazione del Barcellona ... Leggi la notizia su ilveggente

