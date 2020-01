Le prime dichiarazioni di Tiziano Ferro su Sanremo 2020 in conferenza stampa: “Amadeus ha realizzato un mio sogno” (Di martedì 14 gennaio 2020) La prima conferenza stampa ufficiale del Festival di Sanremo 2020 si è tenuta oggi dal Casinò. Amadeus ha raccontato il suo primo Festival della Canzone Italiana nell'incontro ufficiale con la stampa. Ha parlato degli ospiti e degli artisti in gara, la spiegato e motivato le scelte più varie nel rispondere alle domande dei giornalisti in sala. Ha confermato la presenza di Tiziano Ferro, ospite in tutte e cinque le serate del Festival. Ha poi confermato anche la presenza di Roberto Benigni e di Fiorello. Amadeus conferma Fiorello a Sanremo 2020: Nel parlare dell'idea di invitare Fiorello al 70° Festival di Sanremo, Amadeus ha accennato al rapporto di amicizia che li lega da sempre. Fiorello e Amadeus sono amici da più di 35 anni e 35 anni anni fa gli ha fatto una promessa: "Se dovessi fare Sanremo, dovrai essere con me". Fiorello non lo aveva preso troppo sul serio: era ... Leggi la notizia su optimaitalia

