Le 7 tecnologie per costruire gli aeroporti del futuro (Di martedì 14 gennaio 2020) Operatori di terra in un aeroporto (foto ufficio stampa Sita) Lisbona – “La tua faccia? Sarà la tua carta d’imbarco”. La profezia arriva dall’Air transport It Summit che Sita, Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche, ha tenuto nei giorni scorsi a Lisbona. Biometria, internet of things, blockchain, cloud e intelligenza artificiale: sono alcuni dei capitoli di investimento da parte di aeroporti e compagnie aeree. Per rendere più smart gli scali, infatti, sono stati spesi globalmente 50 miliardi di dollari nel 2018 e la cifra è destinata a crescere a 61,4 miliardi per il 2019. Emerge da un’indagine effettuata da Sita, azienda fornitrice di soluzioni informatiche in mille aeroporti del mondo, controllata da 400 operatori del settore con 2800 clienti in 200 paesi, fra cui 40 autorità governative. “Gli attuali 4 miliardi di passeggeri raddoppieranno nei ... Leggi la notizia su wired

Esercito : Nel quadro del miglioramento tecnologico dello strumento terrestre firmata l’acquisizione di nuovi sistemi d’arma,… - civati : Tra chi nega i cambiamenti climatici e chi si professa ecologista a parole, per fortuna c’è chi si occupa delle sol… - mirellaliuzzi : Prosegue l'attività del programma di supporto #tecnologie emergenti del @MISE_GOV. Oltre 4 mln di euro per progetti… -