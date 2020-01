Le 10 cose da ricordare di Napoli-Perugia: i nuovi sediolini che brillavano nel vuoto del San Paolo (Di martedì 14 gennaio 2020) Uno. La formazione quasi titolare. A occhio mancano solo Allan, Callejón e Milik. È un dato che può voler dire due cose. Primo: la Coppa Italia va presa sul serio. Secondo: sono finiti per sempre i giorni del turnover scientifico e del coinvolgimento di tutta la rosa. Due. I sediolini del San Paolo dei settori inferiori. In occasione delle Universiadi è stato un bel lavoro, tanto bello che il prossimo Golden Gala di atletica leggera si terrà al San Paolo e non all’Olimpico. I sediolini montati sono magnifici e questa partita con il Perugia ci consente di vederli tutti, ma proprio tutti tutti. Non se ne trova occupato nemmeno uno. Un effetto della partita alle tre del pomeriggio a metà settimana. Se non altro i più anziani hanno modo di recuperare tra i magnifici ricordi certe memorabili partite con Oscar Damiani contro l’Olympiakos e il Radnicki Nis. Tre. I rigori dell’arbitro Massimi. ... Leggi la notizia su ilnapolista

Stefaniaugo77 : RT @napolista: Le 10 cose da ricordare di #NapoliPerugia: i nuovi sediolini che brillavano nel vuoto del San Paolo Il rigore parato con cu… - napolista : Le 10 cose da ricordare di #NapoliPerugia: i nuovi sediolini che brillavano nel vuoto del San Paolo Il rigore para… - melsweetea : dato che siamo in tema dopo il coming out di nikkie tutorials, vorrei ricordare che le persone transgender non devo… -