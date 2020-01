Lazio e Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) La Lazio e il Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia, il principale torneo a eliminazione diretta del calcio Italiano. La Lazio ha battuto per 4 a 0 la Cremonese nell’ottavo giocato martedì pomeriggio, con gol Leggi la notizia su ilpost

claudioruss : Napoli e Lazio è il primo quarto di finale della Coppa Italia 2019-2020, si giocherà mercoledì 29 gennaio - angelomangiante : Domani tra i bambini che entreranno in campo con le squadre per Lazio-Napoli ci sarà, mano nella mano con Ciro Immo… - NicolaMorra63 : Noemi Staiano una piccola combattente! Ma come lei sono stati bravi i genitori, la famiglia e chi ha deciso di onor… -