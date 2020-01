Lazio-Cremonese 4-0, poker nel segno di Immobile, nei quarti di Coppa Italia c’è il Napoli (Di martedì 14 gennaio 2020) La Lazio passeggia con la Cremonese. All'Olimpico la squadra di Inzaghi ha vinto 4-0. Nel primo tempo segnano Patric e Parolo, in entrambi determinante Jony. Nella ripresa Ciro Immobile trasforma un rigore, e diventa il quarto bomber all time della Lazio, e poi segna anche il brasiliano Bastos. Nei quarti di Coppa Italia la Lazio affronterà il Napoli. Leggi la notizia su fanpage

