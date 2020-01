Lavoro in carcere: cosa fanno i detenuti “famosi” dietro le sbarre? (Di martedì 14 gennaio 2020) Negli ultimi anni le prime pagine dei giornali e la cronaca giudiziaria ci hanno raccontato numerose vicende finite nel sangue. Succede, però, che a volte alcuni crimini rimangano impressi nella memoria delle persone e con loro anche i nomi dei colpevoli. Michele Misseri, Alberto Stasi e Massimo Bossetti sono solo alcuni dei protagonisti dei più noti crimini italiani degli ultimi anni. Oggi stanno tutti scontando una lunga condanna in prigione e, al pari degli altri detenuti, anche per loro il percorso riabilitativo prevede lavori e mansioni differenti all’interno del carcere. Centralinisti, sarte e inservienti: ecco la nuova vita dei detenuti “famosi” Contattando il call center del vostro gestore telefonico, potrebbe capitarvi di venire assistiti da Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. Il ragazzo, ... Leggi la notizia su thesocialpost

