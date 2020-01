Lavoro: De Palma (Fiom), ‘ministero sblocchi ammortizzatori sociali’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “I lavoratori metalmeccanici, a partire da quelli di Termini Imerese, sono in attesa della firma dei decreti autorizzativi per lo sblocco della cassa integrazione presso il ministero del Lavoro”. Così in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil.In questi anni, aggiunge, “abbiamo sempre apprezzato la qualità e il grande Lavoro di chi presso il Ministero del Lavoro, dai funzionari ai dirigenti, ha lavorato per affrontare le emergenze: per questo riteniamo urgente che si provveda alla risoluzione del problema che impedisce ai lavoratori di poter ricevere l’indennità di cassa nonostante le intese raggiunte con gli accordi”.“Chiediamo alla ministra del Lavoro di intervenire per risolvere un problema che sta mettendo in grande difficoltà la situazione già difficile di chi sta vivendo sulla propria ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

