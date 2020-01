Lavoro: Cgil denuncia, ingestibile rimborso arretrati Irpef per lavoratori ambasciate (2) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) – Una situazione, fanno sapere i sindacati, “frutto anche dell’inerzia di molte Istituzioni estere operanti in Italia, nonché di norme poco chiare spesso avallate da pareri di Istituzioni italiane, che non hanno reso possibile in passato il pagamento dell’Irpef”. Cgil, Filcams e Fp hanno scritto ai dicasteri del Lavoro, Esteri ed Economia “per trovare una soluzione, nonché provato a far introdurre emendamenti a disposizioni di legge per permettere una rateizzazione superiore ai due anni in modo da poter dare a questi lavoratori l’opportunità di sanare il proprio debito garantendo una sopravvivenza dignitosa”. Ad oggi, continuano, “non ci sono riscontri alle nostre richieste e per questo abbiamo sollecitato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di affrontare subito il problema”. Per Cgil, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

