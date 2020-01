L'autobattler Teamfight Tactics per dispositivi mobile ha una finestra di lancio (Di martedì 14 gennaio 2020) L'autobattler Teamfight Tactics di Riot Games arriverà su iOS e Android a metà marzo.Riot ha annunciato la finestra di lancio in un nuovo video di sviluppo che offre uno sguardo più da vicino a ciò che ci si può aspettare dal nuovo titolo autobattler. Potete guardare il video più in basso per scoprire i recenti miglioramenti apportati al gioco durante lo sviluppo.La versione mobile di Teamfight Tactics presenterà una giocabilità multipiattaforma sin dall'inizio, il che significa che chiunque su PC e dispositivi mobile potrà giocare uno contro l'altro. La versione mobile dovrebbe anche coincidere con il lancio dei campioni del Set Three di Teamfight Tactic.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

