Laura Pausini struccata e dimagrita: la [FOTO] con le occhiaie scatena il web (Di martedì 14 gennaio 2020) Bando ai paparazzi, le star ormai hanno scelto il fai-da-te! Se prima bisognava sperare di ‘beccare’ i vip struccati e irriconoscibili rispetto a come appaiono davanti ai riflettori, ormai le star pubblicano le loro FOTO al naturale sui social. Stavolta è toccato a Laura Pausini. Niente paura per la 45enne cantante romagnola, che regala ai suoi quasi 3 milioni di follower un incredibile scatto acqua e sapone. A giudicare dalla FOTO Laura si sta preparando per un mese intenso, come scrive lei stessa: “Oh no, che casino! Devo preparare le valigie per un mese molto intenso. Questo è il mio lunedì… e voi come avete iniziato questa settimana?”. Ad accompagnare le sue parole, ecco una FOTO che la vede immersa nel caos di scarpe, vestiti e valigie… Senza neppure un filo di trucco sul viso. Neanche lo sguardo un po’ spento e le occhiaie marcate ... Leggi la notizia su velvetgossip

