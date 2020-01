L’Amica Geniale, la prima stagione in replica su Rai 2, le puntate del 15 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Amica Geniale la prima stagione in replica su Rai 2, le puntate di mercoledì 15 gennaio Il 10 febbraio, dopo Sanremo, su Rai 1 debutta la seconda stagione de L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, intanto per ingannare l’attesa e aiutare la memoria, Rai 2 ripropone la prima stagione, ogni mercoledì sera con due episodi a settimana. Mercoledì 15 gennaio in onda gli episodi 3 e 4. Tratta dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante scopriremo nuovamente le vite da bambine di Elena e Lila, interpretate da Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, e poi quelle da adolescenti, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace. L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, dal 10 febbraio su Rai 1, ma prima al cinema (Trailer) Trama prima puntata mercoledì 15 gennaio Le Metamorfosi – Elena è in difficoltà nello studio, fatica a prendere buoni voti. Lila, ... Leggi la notizia su dituttounpop

