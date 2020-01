L’Amica Geniale 2 sarà l’ultimo capitolo con Gaia Girace e Margherita Mazzucco? (Di martedì 14 gennaio 2020) L'Amica Geniale 2 debutterà il prossimo 10 febbraio su Rai1 con i primi due episodi della nuova stagione e le novità saranno davvero tante per le due protagoniste. Lila e Lenù prenderanno in mano la loro nuova vita e mentre la prima si spingerà verso il suo ruolo di mamma, donna in carriera e moglie, la seconda resisterà alla tentazione di seguire le orme dell'amica dedicandosi allo studio. La sentiremo parlare di politica e scienze all'Università di Pisa e la stessa Margherita Mazzucco ha spiegato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che saranno tanti i momenti adrenalinici dei nuovi episodi.Le due lasceranno il luogo statico e privo di spunti del rione e si inoltreranno nella vita movimentata del centro di Napoli o dell'Università di Pisa con tutto quello che questo significherà per le loro vite. Gaia Girace e Margherita Mazzucco si sono raccontate al settimanale ... Leggi la notizia su optimaitalia

