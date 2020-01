L’amica geniale 2, Lila e Lenù: “Ci saranno molte scene drammatiche” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’amica geniale – Storia del nuovo cognome: le anticipazioni di Gaia Girace e Margherita Mazzucco L’attesa è terminata: lunedì 10 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda stagione de L’amica geniale, la serie scritta da Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo che ha riscosso un grandissimo successo non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. I primi due episodi de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome si potranno vedere anche al cinema il 27, 28 e 29 gennaio. In attesa dell’inizio della seconda stagione, è possibile rivedere Lila e Lenù in replica il mercoledì sera su Rai2. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato le protagoniste de L’amica geniale 2, Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù). Le due attrici svelano: “In questa stagione saranno più numerose le ... Leggi la notizia su lanostratv

