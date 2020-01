Lago di rifiuti tossici scoperto in provincia di Caserta (Di martedì 14 gennaio 2020) Un Lago di rifiuti sul fondo di una cava dismessa. È l'ennesimo scempio ambientale scoperto nel Casertano, a San Felice a Cancello. Un vero e proprio Lago di immondizia che i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno scandagliato in lungo e in largo, navigando letteralmente tra i rifiuti con i gommoni, provando a sondare il fondale con sub e telecamere particolari, vista la melma che rendeva impossibile la visibilità già a pochi centimetri di profondità. L'operazione dei pompieri è stata ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Sono stati impegnati in tutto diciotto uomini, compresi gli esperti del Nucleo Speleo alpino-fluviale (Saf). L'ipotesi è che la cava ormai dismessa, nota come "Cava Giglio", sia diventata un vero e proprio sversatoio abusivo, così come emerso dal sopralluogo odierno.Analisi dei liquami tossici La cava di ... Leggi la notizia su tg24.sky

