“Lady Gaga sta tornando” – un insider svela com’è il nuovo singolo (Di martedì 14 gennaio 2020) Sono passati più di 3 anni da Perfect Illusion e Joanne e tutti i fedeli del puttanpop sono in attesa che Lady Gaga ci dia un segno. Nell’intervista concessa ad Oprah la Germanotta si è limitata dire che sta lavorando a LG6 da anni e che nel disco parla di abbracciare le paure. “Quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? ride. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre paure in modo da poter diventare più forte che mai”. Ieri un insider ha rivelato di aver ascoltato quello che potrebbe essere il primo singolo estratto dal nuovo disco di Gaga. Il ragazzo ha descritto il pezzo come ‘movimentato e orecchiabile’, addirittura ‘simile al sound di Born ... Leggi la notizia su bitchyf

issacjake178 : iooooooooooo #MTVSTARS LADY GAGA - AnnaxLGxTS : RT @noeliekins: è arrivata l'ora di ascoltare the fame di lady gaga - heymrlon : Lady Gaga - MANiCURE (VEVO Presents) -