“La Tua Benevento”, eletto il presidente dell’associazione politico-culturale (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dopo aver concluso la fase del tesseramento, l’associazione politico culturale “La Tua Benevento” ha proceduto al rinnovo del proprio direttivo, confermando, nella qualità di presidente, Veronica Rotunno, eleggendo vice-presidente Vincenzo Lepore, invece membri del direttivo: Simona D’Agostino, Marcello D’Auria, Nicola Mancino, Adriano Coviello, Stefano Tremigliozzi, Giuseppe Palladino, Liliana Lombardi, Marco Cangiano, Gennaro Cavuoto, Marco Piscopo, Cristina Cillo, Roberta Russo, Nicola Riccio ed Elena Pagnozzi. L'articolo “La Tua Benevento”, eletto il presidente dell’associazione politico-culturale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

