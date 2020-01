La tesi della vecchia motrice a gasolio dietro all’incidente in metro a Napoli che ha fatto 13 feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) C’è anche una teoria, una sorta di ipotesi investigativa relativa all’incidente in metro a Napoli che si è verificato questa mattina. Due treni della linea metropolitana 1, infatti, si sono scontrati, causando in tutto 13 feriti, tre macchinisti e 10 passeggeri. Tra questi feriti, il più grave è proprio uno dei macchinisti, che è stato ricoverato in pronto soccorso in codice rosso. Le indagini stanno andando avanti e starebbero emergendo alcune indicazioni per aiutare gli ivestigatori a capire cosa abbia causato l’incidente. LEGGI ANCHE > Incidente metro: il momento esatto in cui cade la scala mobile Incidente Napoli, il giallo della motrice a gasolio La Procura di Napoli si sta concentrando, in modo particolare, su una vecchia motrice a gasolio che, nei giorni scorsi, aveva effettuato delle operazioni di manutenzione. Si tratta dello stesso sistema utilizzato anche ... Leggi la notizia su giornalettismo

