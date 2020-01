La strana storia dei deputati M5S e dello Studio Legale Albania (Di martedì 14 gennaio 2020) “Come mai uno Studio Legale di Tirana continua a pubblicizzare tra i suoi soci la ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, con tanto di campi di attività, specializzazione, telefono e indirizzo in Albania? E se ha fatto praticantato Legale ma non è mai divenuta avvocato, come mai risulta presentata nel link web dello Studio Legale come “avv fabiana dadone”? Ah, saperlo…”: a parlare della vicenda che riguarda due deputati del M5S Fabiana Dadone e Andrea Colletti ieri è stato Dagospia, ed è significativo che subito dopo sia stata rimossa la pagina di Dadone, per la quale oggi rimane solo il permalink. Ma Andrea Colletti c’è ancora e Guido Salvini sul Fatto ci spiega perché: Dadone, che ha sempre dichiarato di non averfinito la pratica forense prima di diventare parlamentare, viene inserita tra gli “Of Counsel”dello Studio Legale, ovvero tra i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Alessandro Perini : la strana storia del leghista “aggredito” dai comunisti a Livorno : Un consigliere comunale di Livorno della Lega, Alessandro Perini , ha accusato “i comunisti ” di averlo aggredito dopo uno scontro con Lenny Bottai, il coordinatore locale del Partito Comunista e pugile. Alessandro Perini : la strana storia del leghista “aggredito” dai comunisti Tutto risale alla tarda mattina di martedì, in piazza del Municipio. : «I nostri antagonisti comunisti si sono voluti incontrare con me, sono venuti ...

La strana storia della donna aggredita da due “sardine” durante il comizio di Salvini ad Ancona : «Questa mattina, durante la visita del segretario federale Matteo Salvini, una nostra sostenitrice è stata aggredita da due “pacifiche sardine“», a scriverlo su Facebook alle 18:39 è la consigliera regionale della Lega Marzia Malaigia, che era in piazza ad ascoltare il comizio di Salvini in Ancona. Nel post la consigliera Malaigia non scrive di aver assistito alla scena ma riferisce, con un virgolettato, le parole che sarebbero state ...

Noovyis : (La strana storia dei deputati M5S e dello Studio Legale Albania) Playhitmusic -