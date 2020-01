La sigla di The New Pope sotto accusa, per il Patriarcato di Venezia è offensiva (Di martedì 14 gennaio 2020) La sigla di The New Pope, serie che ha debuttato il 10 gennaio su Sky Atlantic, si fa certamente notare: delle giovani suore si muovono in modo conturbante all'interno di un ambiente monastico. Il ritmo psichedelico non passa inosservato, tant'è che la canzone iniziale (Good Time Girl di Sofi Tukker), all'indomani del lancio della serie, è stata tra le più ricercate sul web. C'è anche a chi non è piaciuta e senza mezzi termini ha deciso di dire la sua. Il Patriarcato di Venezia si è scagliato contro Paolo Sorrentino, criticando l'uso "offensivo" di simboli religiosi e una sala della Fondazione Cini dell'isola di San Giorgio per la sigla di The New Pope. In una nota, che ha scatenato subito il putiferio, il delegato del Patriarca per i beni culturali, don Gianmatteo Caputo, sottolinea che le immagini della sigla della serie: Hanno suscitato reazioni diverse per il loro contenuto. Nella ... Leggi la notizia su optimaitalia

