La Roma cerca uno sponsor per Trigoria: colloqui con un’azienda (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma sponsor Trigoria – In attesa di capire quale sarà il futuro societario, con Friedkin che conta di acquistare club entro la metà di febbraio, la Roma si muove a caccia di nuove fonti di reddito per far crescere i propri ricavi commerciali. Lo riporta “Il Corriere dello Sport”, spiegando che la società capitolina sta … L'articolo La Roma cerca uno sponsor per Trigoria: colloqui con un’azienda Leggi la notizia su calcioefinanza

