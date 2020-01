La Regina e gli anni di "libertà" a Malta. Ecco perché sta con Meghan e Harry - (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Galici Per tre anni Elisabetta II ha vissuto a Malta, dove suo marito prestava servizio nella marina. Il ricordo di quelperiodo di libertà potrebbe essere alla base del via libera dato a Harry per trasferirsi in Canada Harry e Meghan hanno avuto il consenso della Regina per andare via da Londra e trasferirsi in Canada. Nel primo periodo faranno la spola ma poi potrebbero definitivamente vivere nel Paese nordamericano, dove li aspetta la loro nuova vita. Una decisione che ha colto molti in contropiede viste le premesse ma che, a ben analizzare il contesto, non è poi così strana. Tornando indietro nel tempo emerge un aneddoto sconosciuto ai più ma non agli esperti e ai biografi reali, che completa il quadro e dà una visione più chiara di quanto è accaduto durante il vertice di Sandringham. La Regina Elisabetta II, quando ancora era ragazzina, ha trascorso parte della ... Leggi la notizia su ilgiornale

