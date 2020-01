La reazione di Salvo Veneziano alla squalifica | “Se ho offeso qualcuno mi scuso”

Al Grande Fratello VIP la reazione di Salvo Veneziano dopo la squalifica : Nel day time del Grande Fratello VIP 4 in onda oggi 14 gennaio 2020 su Canale 5 abbiamo visto il momento durante il quale Salvo Veneziano è stato chiamato in confessionale per leggere il comunicato stampa relativo alla sua squalifica. Chi ha seguito ieri la diretta del GF, prima che arrivasse la notizia della squalifica, sa che Salvo era stato chiamato precedentemente in confessionale, anche se non sappiamo quello che gli era stato detto. ...