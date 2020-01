La Pupa e il secchione, le anticipazioni della seconda puntata del 14 gennaio su Italia 1 (Di martedì 14 gennaio 2020) La Pupa e il secchione, le anticipazioni della seconda puntata LA Pupa E IL secchione anticipazioni – Stasera, martedì 14 gennaio 2020, torna la La Pupa e il secchione, la storica trasmissione di Italia 1 condotta quest’anno da Paolo Ruffini. Il programma si avvale anche della presenza di Francesca Cipriani come “disturbatrice”. In questa edizione, oltre a sei secchioni e sei pupe, ci saranno per la prima volta due pupi e due secchione. Un modo per superare il classico stereotipo e rendere il format più moderno. In tutto dunque otto coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il secchione 2020 Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata de La Pupa e il secchione in onda stasera su Italia ... Leggi la notizia su tpi

45acpjoe : RT @segnanti: Italia Uno, 7 gennaio 2020 Inizia la trasmissione trash 'La pupa e il secchione'. #fotografiesegnanti #7gennaio #lapupaeilse… - Main_man_81 : @a_smeriglia Partecipano all'edizione de 'La pupa e il secchione' in qualche parte nel mondo - GhostRi01701395 : @LichtLuxLucia @MariM64768014 Io sono operaio, a parte questo ringraziamo anche il rimbecillimento dovuto ad anni d… -