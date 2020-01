La psicosi per la recente epidemia di meningite nel bergamasco spiegata dagli esperti (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 5 gennaio scorso è stato registrato nel bergamasco il quinto caso di paziente colpito da meningite, un sedicenne di Castelli Calepio ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. Nella stessa località lavorava Marzia Colosio (48 anni), deceduta per sepsi da meningococco; prima ancora è morta Veronica Cadei di Villongo (19 anni). Oggi si parla di «psicosi» e di file per fare il vaccino, con tanto di partite di volley assegnate a tavolino per assenza dei giocatori, spaventati dall’epidemia in atto. Le Agenzie di tutela della Salute (Ats) di Bergamo e Brescia, in sintonia col Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss), hanno ampliato la somministrazione gratuita dei vaccini nei comuni considerati maggiormente coinvolti nella zona del Basso Sebino. Quindi i vaccini non servono? La vera psicosi è quella di chi ha alimentato ... Leggi la notizia su open.online

