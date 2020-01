La Procura di Reggio Emilia chiude l’inchiesta sul caso Bibbiano. Gli indagati sono 26, 108 i capi di imputazione. Ma il sindaco secondo la Cassazione non doveva essere arrestato (Di martedì 14 gennaio 2020) La Procura di Reggio Emilia ha notificato a 26 persone l’avviso di conclusione delle indagini nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza e che a maggio vide scattare misure cautelari. I capi di imputazione contestati nell’atto, che di solito prelude a una richiesta di rinvio a giudizio, sono 108. Tra gli indagati compare anche il nome del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti (nella foto). La stessa Procura reggina ha fatto sapere che “è stata stralciata la posizione di 4 indagati, per uno dei quali è già stata avanzata ed accolta richiesta di archiviazione”. “sono stati contestati tutti i capi di imputazione – aggiungono in una nota gli inquirenti -, numerosi dei quali ulteriormente integrati nella descrizione del fatto, in relazione ai quali il gip aveva emesso la misura ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

