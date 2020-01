"La priorità è ridisegnare da zero l'Irpef". Intervista a Luigi Marattin (Di martedì 14 gennaio 2020) Marattin, ci risiamo con i litigi dentro la maggioranza. Gualtieri non fa neppure in tempo ad annunciare un tavolo con le parti sociali per accelerare sul taglio del cuneo che la viceministra M5s Castelli ferma tutto e chiama la riforma dell’Irpef. Chi dei due ha ragione?Da settembre chiediamo che il 2020 diventi l’anno in cui si lavora per una totale riforma dell’Irpef nel 2021. Occorre prendere un foglio bianco e disegnare daccapo il sistema fiscale, sulla base di semplicità e riduzione del carico per incentivare al lavoro. Se Gualtieri, Castelli o chi altro vogliono affrontare il discorso così, per dare all’Italia il sistema fiscale dei prossimi 50 anni, ci siamo. Se invece sta per andare in onda l’ennesimo show fatto di slogan per aumentare i sondaggi della settimana prossima, non ci interessa.Luigi Marattin è il frontman dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

priorità ridisegnare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : priorità ridisegnare