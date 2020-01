La pazza Fiat Uno a otto ruote (Di martedì 14 gennaio 2020) Il profilo laterale della Fiat Uno a otto ruote (Screenshot YouTube) Il canale YouTube russo Garage54 è ormai diventato famoso per le strambe “auto Frankenstein“, che, seppur frutto di un certosino lavoro di carrozzeria, sono tutt’altro che belle da vedere. Ma l’ultimo esperimento dei ragazzi di Garage54 ha indubbiamente oltrepassato tutte le più rosee aspettative. Eh sì, perché immaginare un’auto a otto ruote è davvero difficile (sono presenti quasi esclusivamente nei rimorchi), se poi la vettura in questione è la famosa utilitaria italiana Fiat Uno, le difficoltà aumentano in modo esponenziale. Il risultato, visibile nel video sopra, è quello di un’auto tanto pazza, quanto sostanzialmente inutile. La piattaforma rimane ovviamente quella della Uno, la cui carrozzeria è stata però profondamente modificata e tagliata a livello delle portiere ... Leggi la notizia su wired

pazza Fiat Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : pazza Fiat