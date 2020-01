La parabola discendente di Hakan Sukur: da calciatore ad autista Uber negli Usa (Di martedì 14 gennaio 2020) Hakan Sukur autista Uber negli Usa. L’ex attaccante costretto ad emigrare dalla Turchia perché accusato di aver partecipato al colpo di stato. WASHINGTON (STATI UNITI) – Hakan Sukur autista Uber negli Usa. Una parabola discendente per l’ex attaccante che è stato costretto a lasciare la sua Turchia perché accusato di aver partecipato ad un colpo di stato: “Non sono un traditore – ha precisato ai microfoni di Welt am Sonntag – mi hanno tolto tutto, non mi è rimasto niente. Erdogan mi ha privato del diritto di libertà“. La parabola discendente di Hakan Sukur Dalla stella della Turchia ad autista Uber. E’ questa la carriera discendente di Hakan Sukur che paga delle scelte politiche forse sbagliate. Subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex attaccante ha deciso di entrare in politica e schierarsi contro ... Leggi la notizia su newsmondo

Sky : c’è ancora tanto da chiarire nella parabola discendente del Napoli : Con Gattuso le cose non sono cambiate, cosa sta succedendo al Napoli? Sky propone un servizio per rispondere a questa domanda e che illustra la parabola del Napoli dalla dichiarazione d’amore profondo di De Laurentiis per Carlo Ancelotti, fino alla dichiarazione di separazione definitiva e la presentazione di Ringhio Star. Al termine Massimo Ugolini fa il punto su quello che è successo e su quante cose ci sono ancora da chiarire «C’è ...

