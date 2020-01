La Nissan nega di voler sciogliere l’alleanza con Renault (Di martedì 14 gennaio 2020) Arresto Carlos Ghosn, potrebbe saltare l’alleanza tra Renault e Nissan. Dalle colonne del Financial Times le prime indiscrezioni sul possibile divorzio dell’anno. L’arresto (e la fuga) di Carlos Ghosn rischia di avere ripercussioni sull’alleanza tra Nissan e Renault, che infatti rischia di saltare, almeno stando a quanto riferito dai bene informati. Nissan e Renault verso il divorzio dopo la ‘caduta’ di Ghosn L’uscita di scena forzata del dirigente ha causato scompiglio tra le due case automobilistiche, che si sono trovate senza il collante strategico e diplomatico. La Nissan, alla quale inizierebbe a stare stretta la collaborazione con Renault, avrebbe dato il via a un piano per procedere con la separazione dai francesi. Le parti sono legate da un cosiddetto scambio azionario che in realtà premia la Renault, che detiene il 43% ... Leggi la notizia su newsmondo

