La moto, la nonna e la nuova battaglia generazionale che piace all’AfD (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma. Siemens parteciperà allo sfruttamento di una nuova miniera di carbone in Australia, nel Queensland. E sentir parlare di miniere, di carbone e di Australia tutto insieme fa subito pensare ai Fridays for future, alle proteste e alle battaglie dei ragazzi per sensibilizzare i più adulti, per conv Leggi la notizia su ilfoglio

moto nonna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : moto nonna