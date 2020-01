La Lega va alla guerra di Facebook: spesi 30mila euro in pochi giorni (Di martedì 14 gennaio 2020) Propaganda su Facebook, la Lega va alla guerra. Che Matteo Salvini abbia costruito buona parte delle sue fortune politiche grazie ai social è noto da tempo. Ma che arrivasse a spendere decina di migliaia di euro in pochi giorni non è chiaro a molti. Soprattutto se a spendere di più è la sua candidata alla presidenza della regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni. Eppure si tratta di dati pubblici, resi disponibili da Facebook per rispettare la trasparenza in materia di propaganda politica. Siamo in campagna elettorale, il 26 gennaio si voterà per le regionali in Emilia Romagna e Calabria. Due appuntamenti decisivi per le sorti politiche del governo e anche di Salvini, sicuro di dare una spallata decisiva all’alleanza M5S-PD e andare dritto al voto politico in primavera. Ecco dunque la necessità di alzare al massimo il volume della propaganda. Lucia Borgonzoni, vola la spesa per ... Leggi la notizia su urbanpost

matteosalvinimi : Famiglia indiana di Novellara (Reggio Emilia) a sostegno della Lega, grazie! Viva i tanti immigrati perbene e integ… - Fontana3Lorenzo : Chissà perché questi ‘sacerdoti’ vicini alla sinistra sono così solerti contro la Lega ma si dimenticano di difende… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo sul filo che lega i casi ##Italygate #Spygate alla vecchia vicenda Abu Omar -