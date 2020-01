“La guerra è finita” vince la serata degli ascolti tv: 4.7 milioni di spettatori (Di martedì 14 gennaio 2020) La prima puntata di quattro de "La guerra è finita", fiction Rai con Michele Riondino e Isabella Ragonese, fa segnare 4.7 milioni di spettatori netti per il 21% di share su Rai1. Il secondo programma più visto è "Poveri ma ricchissimi" su Canale 5: 3.033.000 spettatori netti per il 13.3% di share. Leggi la notizia su fanpage

caritas_milano : Siria Da dicembre, è stato ucciso un bambino al giorno nell’escalation di violenza a Idlib. Con l’inverno, la sit… - mannocchia : La guerra, il (fragile) cessate il fuoco e - una volta ancora - la debolezza dell'azione delle Nazioni Unite nelle zone di conflitto. #Libia - LiaQuartapelle : Il cessate il fuoco per la Libia fatto a Mosca è un inizio. Ora entri in gioco l’Europa, per trasformarlo in tregua… -