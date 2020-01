La Guerra è finita anticipazioni seconda puntata: Davide cerca la sua famiglia, i ragazzi rischiano di non avere una caa (Di martedì 14 gennaio 2020) Che cosa succederà nella seconda puntata de La Guerra è finita? La fiction di Rai 1 in onda il 13 gennaio 2020 con la prima puntata è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori, un risultato davvero eccellente per una storia così forte che invita tutti a riflettere per non dimenticare quello che è stato. Lunedì 20 gennaio 2020 andrà in onda la seconda puntata de La Guerra è finita e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Come avrete visto nel primo episodio, Davide ha deciso di fermarsi nella tenuta per dare una mano a tutti i ragazzi e ai suoi amici. C’è bisogno di dimostrare che si sta in quel posto per lavorare e per ricostruire. Ma ha mentito perchè il prefetto non ha dato nessuna autorizzazione e adesso i ragazzi rischiano di perdere di nuovo quello da da giorni è il loro punto di riferimento. Davide poi continua anche le ricerche: vuole sapere che fine hanno ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

