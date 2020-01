La Ford Mustang di «Bullitt» all'asta per 3,7 milioni di dollari (Di martedì 14 gennaio 2020) La Ford Mustang di Bullitt è stata venduta per 3,7 milioni di dollari dalla casa d'asta David Morton. È un valore che supera di moltissimo quello dell'auto in sé, per quanto la Mustang GT390 del 1968 abbia un suo valore storico. Un valore dovuto all'attore che la guida nella pellicola, ovvero Steve McQueen. Inoltre, la Ford Mustang di Bullitt ha tracciato una linea nella storia del cinema, perché in questo film viene concepito per la prima volta l'inseguimento tra auto così come lo intendiamo ancora oggi. Una scena lunga più di 10 minuti in cui il tenente Frank Bullitt insegue un sospettato a bordo di una Dodge Charger nera e in cui per la prima volta sono state usate le telecamere per far vedere le azioni del pilota alla guida. Se a questo aggiungiamo l'ambientazione nelle strade di San Francisco, che rappresentano un set naturale, ... Leggi la notizia su gqitalia

