La dedica speciale di Katy Perry a Orlando: “È il suo cuore, così puro. Ti amo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Katy Perry sta vivendo il suo sogno d’amore con Orlando Bloom. La coppia è ancora innamoratissima, facendo invidia a chiunque. Del resto è raro vedere due star stare tanto bene insieme, e per così tanto tempo! In questo momento stanno festeggiando i 43 anni dell’attore in Egitto. Per suggellare il ricordo della loro vacanza, Katy gli ha dedicato su Instagram un commuovente messaggio che ha fatto il giro del web. Insieme in Egitto Orlando Bloom ha spento 43 candeline lo scorso 13 gennaio e per questo ha deciso di passare del tempo in vacanza con la sua dolce metà, Katy Perry. La meta è l’Egitto, dove i due hanno passato diverso tempo ad esplorare piramidi e luoghi storici dal valore molto importante. In occasione del compleanno di Orlando, Katy ha deciso di scrivere un commuovente messaggio e di condividerlo con i suoi followers. “Molte persone si ... Leggi la notizia su velvetgossip

