La credono morta ma si sveglia nel mezzo della veglia: choc tra i presenti (Di martedì 14 gennaio 2020) A volte capita che ci giungano storie del genere dall’altra parte del mondo. Siamo in India, dove una donna che era stata dichiarata morta dai medici, si è risvegliata nel bel mezzo del proprio funerale. Naturalmente, detta così, chiunque potrebbe gridare al miracolo, ma se analizziamo bene la cosa vedremo di “beato” c’è poco o nulla. Questa vicenda ci arriva dai giornali locali di Muchchandi, un piccolo villaggio in India e racconta, potenzialmente, di un clamoroso fatto di malasanità. La protagonista della vicenda è la La 55enne Malati Chougule, che da giorni aveva accusato una febbre altissima, aveva perso conoscenza ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale nella città di Belagavi, nello stato indiano del Karnataka. I medici, dopo averla monitorata per qualche ora, avevano tentato di rianimarla ma, non riuscendo nell’intento, l’avevano dichiarata morta. A quel punto, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

morecuddlelou : RT @maxmvstdie: Si vantano di essere italo-americani quando di italiano hanno la bisnonna morta anni prima che nascessero, non sanno due pa… - ciocolover : RT @maxmvstdie: Si vantano di essere italo-americani quando di italiano hanno la bisnonna morta anni prima che nascessero, non sanno due pa… - giulia_olivia : RT @maxmvstdie: Si vantano di essere italo-americani quando di italiano hanno la bisnonna morta anni prima che nascessero, non sanno due pa… -