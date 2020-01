“La cosa più bella”. L’ex Velina mamma (a sorpresa) per la prima volta: il dolcissimo annuncio (Di martedì 14 gennaio 2020) Splendida notizia per un’ex Velina del tg satirico ‘Striscia la Notizia’. Irene Cioni, che dal 2013 al 2017 è stata in compagnia di Ludovica Frasca, è infatti diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stata proprio lei sul suo profilo Instagram, dove ha anche postato la foto della bimba appena nata. La primogenita, che è stata chiamata Vittoria, è stata concepita insieme al suo compagno Giacomo, con il quale convive da molto tempo. Irene non fa più parte del mondo della televisione, avendo deciso di intraprendere altri percorsi. Infatti, è attualmente un’influencer ed una maestra di yoga. La sua dolce metà ha invece 26 anni in più e lavora come imprenditore nel campo nautico. La loro storia d’amore è cominciata dopo una cena a casa di amici in comune. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la neo mamma sul social network. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

