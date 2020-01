**L.elettorale: incardinato testo Brescia, Fi annuncia sua proposta** (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – E’ partito l’iter della riforma delle legge elettorale in commissione Affari costituzionali alla Camera. Oggi i relatori, Emanuele Fiano del Pd e Francesco Forciniti dei 5 Stelle, hanno illustrato il provvedimento. “Oggi abbiamo incardinato la legge e auspico che l’impianto resti quello”, ha detto Giuseppe Brescia, presidente della Affari Costituzionali e primo firmatario della riforma. Oltre ai relatori, sono intervenuti anche Igor Iezzi della Lega, Federico Fornaro di Leu e Anna Grazia Calabria che ha annunciato, a nome di Forza Italia, l’intenzione degli azzurri di presentare un proprio testo di legge elettorale dopo il pronunciamento della Consulta sul referendum leghista sul maggioritario. L'articolo **L.elettorale: incardinato testo Brescia, Fi annuncia sua proposta** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

