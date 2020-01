Koala style: Balenciaga lancia le T-shirt pro Australia (Di martedì 14 gennaio 2020) Le fiamme che stanno divorando l’Australia e mettendo in ginocchio il suo popolo non stanno risparmiando nemmeno la fauna del territorio, Koala in primis, ormai a rischio estinzione. Sono loro il simbolo di questo disastro planetario, che non ha lasciato indifferenti i protagonisti del fashion business, tanto che sul sito web del Gruppo Kering capitanato da François-Henri Pinault, è stato diramato un comunicato importante. LEGGI ANCHECosa fare (e cosa evitare) per riciclare al meglio il proprio abito da sposa «In risposta alla crisi degli incendi in Australia, i marchi del gruppo Kering si sono uniti a sostegno del popolo Australiano nella lotta agli incendi. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin e Girard-Perregaux daranno un contributo immediato di 1 milione di dollari Australiani in totale (poco ... Leggi la notizia su vanityfair

_personal_style : Incendi in Australia, una scuola diventa ospedale per koala - iO Donna -