Klaus agli Oscar 2020, tra i nominati anche il film d’animazione doppiato da Marco Mengoni (Di martedì 14 gennaio 2020) Tra i nominati agli Oscar 2020 c'è anche il film d'animazione Klaus, che vanta tra i doppiatori Marco Mengoni. Il film d'animazione di Sergio Pablos ha ricevuto una nomination agli Oscar nella stessa categoria di Toy Story 4 di Josh Cooley, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto di Dean DeBlois, Missing Link di Chris Butler e I Lost My Body di Jérémy Clapin. Il cantante di Ronciglione ha prestato la voce a Jesper, il protagonista di Klaus. Ad AdnKronos, Mengoni aveva commentato il mettersi in gioco in un ruolo diverso, sebbene per l'artista non fosse la prima volta alle prese con il doppiaggio: "È bello mettersi alla prova con un mestiere che non è il mio e usare la voce in modo diverso. E poi con questo film mi sono riscattato: per la prima volta doppio il protagonista", aveva dichiarato al momento dell'uscita del film in streaming su Netflix. Marco Mengoni aveva già avuto ... Leggi la notizia su optimaitalia

