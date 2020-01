Katy Perry, la romantica dedica per il compleanno di Orlando Bloom (Di martedì 14 gennaio 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono più innamorati che mai. Un amore che brucia ancor più del sole d’Egitto da cui la coppia posta foto sui social al cospetto delle Piramidi. Un viaggio che arriva in concomitanza con il 43° compleanno dell’attore, che ha spento le candeline il 13 gennaio. La sua amata in un post dolcissimo gli fa gli auguri di compleanno e sembra candidarlo come prossimo James Bond. Gli auguri di Katy Perry a Orlando Bloom “Molte persone si chiedono come siano state costruite le piramidi, ma io sono costantemente meravigliata dal fatto che un così amorevole, gentile, compassionevole, supportivo, talentuoso, profondamente spirituale, e ho menzionato incredibilmente bello, un James Bond di essere umano, possa davvero esistere” scrive Katy Perry, che prosegue: “C’è una ragione se tutti gli animali e i bambini corrono dritti tra le sue ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

