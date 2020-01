Katy Perry, dedica d’amore a Orlando Bloom: “Il tuo cuore, così puro” (Di martedì 14 gennaio 2020) Katy Perry ha fatto gli auguri di compleanno su Instagram al fidanzato Orlando Bloom. E le parole che ha scelto per descrivere il suo uomo e i sentimenti che prova per lui sono di una intensità tale da far pensare che nulla possa (più) intaccare il loro amore. D’altronde il 2019 sembrava dovesse essere l’anno del tanto atteso matrimonio, dopo un tira e molla durato un paio d’anni e il fidanzamento annunciato il giorno di San Valentino 2018, ma entrambi avevano espresso più volte nelle interviste il desiderio di volerci pensare bene prima di compiere un passo così importante. Sia Katy che Orlando arrivano da due matrimoni falliti, lei con Russell Brand, lui con Miranda Kerr. E proprio l’attore aveva recentemente dichiarato: “Non voglio ripetere gli errori del passato. Per me è importante andare di pari passo con Katy. Voglio essere sicuro che siamo sulla ... Leggi la notizia su dilei

Corriere : Katy Perry e gli auguri romantici a Orlando Bloom: «Sei come James Bond» - Corriere : Katy Perry e gli auguri romantici a Orlando Bloom: «Sei come James Bond» - ModaCorriere : Katy Perry e gli auguri romantici a Orlando Bloom: «Sei come James Bond» -