Juventus, Sarri: «Ronaldo è in un momento straordinario, i tre in attacco stanno bene» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato della condizione fisica di Cristiano Ronaldo in vista della partita contro l’Udinese – VIDEOMaurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro l’Udinese, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico della Juventus.Ma sull’attacco, Sarri ha le idee chiare: «Cristiano Ronaldo è in un momento straordinario, i tre in attacco stanno bene».Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri dopo #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : ?? Sarri: «Vogliamo passare il turno e arrivare fino in fondo» Il Mister presenta #JuveUdinese di #CoppaItalia ??… - juventusfc : ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di Maurizio Sarri! ?? Guardala LIVE su -