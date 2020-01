"Juncker ha difeso Muscat fino alla fine. Vivo perché sia fatta giustizia per mia madre Daphne" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Ci sono corrotti ovunque si guardi. La situazione è disperata”. Così scriveva la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia sul suo blog alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Solo 13 minuti dopo, una bomba posizionata nella sua auto avrebbe messo fine alla sua vita.Suo figlio, Matthew Caruana Galizia, è un giornalista e ingegnere informatico. Ha lavorato per cinque anni presso l’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), dove ha fondato l’Unità Dati e Ricerca nel 2014, ed è stato ingegnere capo in sei importanti inchieste: Offshore Leaks, Swiss Leaks, Luxembourg Leaks, Fatal Extraction, Panama Papers e Paradise Papers. Il lavoro principale dell’Unità sui Panama Papers, che ha supportato le indagini di centinaia di giornalisti in tutto il mondo, ha portato la squadra di Caruana Galizia a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

