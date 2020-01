Joaquin Phoenix sulla morte del fratello: "Non ho mai elaborato il lutto" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Novella Toloni Durante un'intervista a "60 Minutes", l'attore di "Jocker", da sempre restio a parlare della tragica morte del fratello River, ha confessato di non aver mai superato la sua prematura scomparsa Joaquin Phoenix è l'uomo del momento. Reduce dalla conquista del Golden Globe e fresco di nomination ai prossimi Oscar come migliore attore protagonista nel film "Jocker", l'interprete di origini portoricane, sta vivendo un momento di grande ascesa. Pochi giorni fa ha rilasciato un'intervista a "60 Minutes" suCbs con il giornalista Anderson Cooper facendo alcune confessioni private. Raramente l'attore 46enne ha parlato della tragica morte - avvenuta nel 1993 - del fratello maggiore River, ma questa volta Phoenix si è lasciato andare ad alcune esternazioni molto intime. River Phoenix aveva solo 23 anni quando morì per overdose, 27 anni fa, fuori da un noto locale di ... Leggi la notizia su ilgiornale

