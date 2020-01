Jennifer Lopez atomica: lato b in primo piano esagerato [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Jennifer Lopez è una diva, una di quelle donne iconiche il cui talento e la cui bellezza difficilmente verranno dimenticati. Attrice, cantante, produttrice e modella; una donna poliedrica e stupenda, a cui tutte vorrebbero somigliare. Oggi la vediamo in uno scatto super sexy… lato b da paura In questa immagine pubblicata sui social della cantante vediamo JLo in un abito bianco che le fascia il corpo perfetto e mette in risalto un fondoschiena meraviglioso. I fan, come sempre, sono impazziti! Tra complimenti, cuori e applausi, Jennifer è sempre la più amata. Chapeau! L'articolo Jennifer Lopez atomica: lato b in primo piano esagerato FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

