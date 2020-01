Italia’s Got Talent 2020, Mara Maionchi: “Dico parolacce perché…” (Di martedì 14 gennaio 2020) Italia’s Got Talent, la giudice Mara Maionchi parla delle parolacce: “Non vorrei dirle ma…” Partirà domani, mercoledì 15 gennaio, la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il Talent di Tv8 condotto da Lodovica Comello che vede in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich. Intervistata da TeleSette, la mitica Mara Maionchi ha parlato della sua vita, della sua carriera e delle sue celebri parolacce, rivelando… “Mi pongo senza filtri. Come quando dico le parolacce: io non vorrei, ma siccome nella vita quando mi parte l’uzzolo le dico, allora in tivù capita lo stesso…” È proprio questo, infatti, che piace al pubblico di Mara Maionchi, ovvero il suo essere sempre se stessa. La giudice di Italia’s Got Talent 2020 non si risparmia mai e le sue parolacce diventano sempre meme ... Leggi la notizia su lanostratv

