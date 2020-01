Italia Nostra: pini sotto attacco monitorati, in un’ora tre casi di demolizione (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Nel giro di un’ora e’ stata accertata, da parte della Nostra Associazione, la demolizione di pini domestici a Citta’ Giardino (Via Picco dei Tre Signori e vie limitrofe) a Corso Trieste nell’aiuola spartitraffico e a Porta Pinciana, dentro Villa Borghese con una vistosissima gru in azione. Tre casi completamente diversi: verde privato, verde pubblico e verde storico, ma con un denominatore comune: il pino domestico e’ sotto attacco. La strategia degli interventi e’, pero’, ignota come nei mesi passati. Il verde privato e’ in balia dei capricci dei proprietari dei giardini, il verde pubblico non e’ ancora completamente censito e si corre dietro solo alle emergenze minuto per minuto; il verde storico non risulta avere progetti di breve, medio e lungo termine. In altre parole l’emergenza la fa da ... Leggi la notizia su romadailynews

