Italia-Grecia in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming Europei pallanuoto 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Domenica 12 gennaio a Budapest, in Ungheria, sono iniziati con il torneo femminile gli Europei 2020 di pallanuoto: la rassegna continentale vedrà oggi, martedì 14 gennaio, il via della competizione maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L’Italia nella prima fase affronterà nell’ordine Grecia, Francia e Georgia. La prima gara contro gli ellenici avrà luogo oggi, con inizio alle ore 21.00. Si tratta ormai di una classica della pallanuoto internazionale: gli ultimi incroci, ai quarti degli ultimi Mondiali e nella fase continentale della World League, hanno sorriso al Settebello, oro iridato in carica. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, ... Leggi la notizia su oasport

